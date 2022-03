Wilde Klänge in der Eisenbahnhalle : Losheimer Eisenbahnhalle wird irisch wild

3 On The Bund spielt Irish Folk, der Name der Band hat aber etwas mit einer Promenade in Shanghai zu tun. Foto: Susan Coleman/Irish Heartbeat 2021

Losheim am See Wenige Tage nach dem irischen Feiertag St. Patrick’s Day am 17. März steigt am 29. März das Irish Heartbeat Festival in Losheim.

Liebhaber und Fans der Grünen Insel dürfen sich am Dienstag, 29. März, 19.30 bis 22.30 Uhr, auf einen musikalischen Leckerbissen freuen. Drei irische Formationen sind in der Eisenbahnhalle Losheim zu Gast und zelebrieren die musikalische Lebensfreude ihrer Nation. Traditionell und doch quicklebendig sind die Klänge, die die Menschen auf der ganzen Welt schon seit Jahrzehnten mitreißen. Voller Energie präsentieren die Musiker sowohl alte musikalische Wurzeln als auch neue musikalische Brücken, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben. Veranstalter sind das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Losheim am See.

Die Iren haben bekanntlich ein großes Herz. Ein Herz voll von Geselligkeit, Witz und Leidenschaft. All das sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um ein Land zu sein, das immer wieder beeindruckende Geschichtenerzähler, Tänzer, Sänger und Musiker hervorbringt. Der Herzschlag der irischen Nation erhöht sich immer deutlich rund um die tollen Tage, wenn der St. Patrick’s Day gefeiert wird. Am irischen Nationalfeiertag hat irische Kultur Hochkonjunktur. Insbesondere Irish Folk lässt die Herzen höher schlagen.

„Irish Heartbeat“ ist eine Tour, die die Hand am Puls der irischen Musikszene hat und die Besucher am Dienstag, 29. März, in ihren musikalischen Bann ziehen wird. Die Gruppen Conor Markey & Marty Barry, Briste und 3 On The Bund bringen die Leidenschaft rund um den St. Patrick’s Day nach Losheim. Mit „Pulling all the right strings“ wird in Irland der gelobt, der alles richtig gemacht hat. Es ist eine schöne Metapher für ein Duo, das sich auf Saiteninstrumente spezialisiert hat. Wer virtuos gespielte Gitarren, Bouzoukis oder Banjos liebt, wird in seinem Element sein. Die zwei Meister-Zupfer experimentieren besonders gerne mit offenen Stimmungen. Diese sind typisch für den charakteristischen Klang der in der keltischen Musik verwendeten Saiteninstrumente.

Beide sind auch gut bei Stimme. Man kann einige der großen Klassiker, aber auch Songs aus eigener Feder erwarten. Marty Barry ist der Urenkel der legendären Margaret Barry, die in Irland einfach Kult ist und der das Prädikat „Queen of the travelling people“ gegeben wurde. Conor und Marty werden zusammen genau die richtigen Saiten anschlagen, um einen positiven Nachklang in den Herzen ihrer Zuhörer zu hinterlassen.

Die drei jungen Frauen von Briste aus Nordirland kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Emma Robinson, Alison Crossey und Joanna Boyle gewinnen bereits in ihrer Jugend so manchen „Ulster“- oder „All Ireland Champion“-Titel. Aber erst 2015 ist es so weit, dass sie sich zu einem Trio zusammenfinden und ihre Musik auf ein Neues und vor allem internationales Level heben wollen. Sie haben jede Menge spannende Ideen für ungewöhnliche Gesangsarrangements und pfeilschnelle Instrumentals. Das gälische „briste“ bedeutet zerbrochen oder kaputt. Damit können sie sich identifizieren. Emma, Alison und Joanna meistern aber den ab und zu vorkommenden Scherbenhaufen und setzen all die Scherben zu einem neuen frischen Sound zusammen, der nicht nur auf sie, sondern auch die Zuhörer eine heilende Wirkung hat. Sie tun es zudem mit einem bezaubernden Lächeln. Ihre internationale Karriere beginnt in den USA. Es ist also kein Zufall, dass etwas Country und Americana in das Repertoire Eingang findet. Vor allem bei der Mehrstimmigkeit des Gesangs hört man die amerikanischen Roots. Mit dem in Irland anerkannten Produzenten Dónal O‘Connor, dessen Vater Gerry O‘Connor schon vor 25 Jahren beim Irish Heartbeat Festival gespielt hat, nehmen sie ihr Debüt-Album auf.

Manche Bands haben ganz schön kuriose Ursprünge. So richtete das chinesische Kulturministerium eine Anfrage an die Uni im Limerick – an der man Irish Folk studieren kann – mit der Frage, ob man zur Feier des St. Patrick’s Day die besten Studenten nach China schicken könnte. Ein paar Wochen später sitzen fünf hochbegabte Studentinnen und Studenten im Flieger nach China. Einen Sound, der frisch und voll mit neuen Ideen steckt, haben sie schnell gefunden. Es fehlte nur noch der Bandname. Am Ende ihrer Chinareise haben sie nicht nur viel Lob, sondern auch diesen im Gepäck: die Bund-Promenade in Shanghai hat ihnen ganz besonders gefallen. An der Hausnummer 3 haben sie sich zum Spaziergang verabredet. So kam es zu „3 On The Bund“. Das Programm des Quintetts ist nicht nur ein Spaziergang durch die irische Tradition, sondern auch ein Ausflug in die Weltmusik. Roísín Ryan, Seán Kelliher, Rebecca McCarthy Kent, Aisling Lyons und Simon Pfisterer sind ein tolles Beispiel, wie weltumspannend irische Musik inzwischen geworden ist.

Die Frauen von Briste stammen aus Nordirland. Foto: Irish Heartbeat/Morgan Crutchfield

. . . Conor Markey die andere des gemeinsamen Duos. Foto: Emma Robinson

Marty Barry ist die eine Hälfte . . . Foto: Louise Ryan