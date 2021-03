Zahlen von Mittwoch : 15 weitere Corona-Fälle und eine Verstorbene im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein 86-Jähriger aus Perl ist verstorben, während er an Corona erkrankt war. Wie das Landratsamt mitteilt, steigt somit die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf insgesamt 47.

Weiterhin meldet das Landratsamt 15 weitere Infektionen. Fünf Betroffene leben demnach in Perl, vier in Beckingen, jeweils zwei in Merzig und Mettlach sowie jeweils einer in Weiskirchen und Losheim am See. Genesene sind keine hinzugekommen.

Somit sind derzeit 143 Menschen im Kreis Merzig-Wadern an Corona erkrankt. 41 Betroffene leben in Losheim am See, 40 in Perl, 19 in Beckingen, 17 in Merzig, 15 in Perl, neun in Mettlach und zwei in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie ist bei 2728 Menschen eine Infektion nachgewiesen worden, wobei 2538 Menschen wieder als genesen gelten.