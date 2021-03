Lernrückstände sollen in Merzig aufgeholt werden : Lehrer gesucht für Projekt zur Unterstützung von Grundschülern

Lernrückstände sollen in Merzig aufgeholt werden

Merzig Nach den Osterferien sollen Kinder der ersten bis vierten Klasse in Merzig die Möglichkeit bekommen, verpassten Lernstoff nachzuholen.

Die Villa Fuchs weist darauf hin, dass die Corona-Pandemie nach wie vor das gesellschaftliche Leben beeinträchtige – mit Folgen, die derzeit noch nicht absehbar seien. Vor allem für die Schülerinnen und Schüler sei die derzeitige Situation ein harter Einschnitt. Wichtiger Unterrichtsstoff könne nicht oder kaum vermittelt werden. Vor allem seien es Grundschülerinnen und Grundschüler, die an den Spätfolgen zu leiden hätten und ihre weitere Entwicklung dadurch nachhaltig gestört würden.

Mit einem Projekt, das entstandene Lerndefizite ausgleichen soll, will die Kinderhilfe Saar nun einen Weg aufzeigen, wie der verpasste Lernstoff aufgeholt werden kann. Dafür sucht die Kinderhilfe Saar gegen Bezahlung Lehrkräfte für ein Nachhilfeprogramm für Grundschülerinnen und Grundschüler in Merzig.

Ziel des kostenfreien Angebots sei es nach Worten der Villa Fuchs, Grundschülerinnen und Grundschülern mit corna-bedingten Lernrückständen in den Klassen eins bis vier zu helfen, Defizite in Deutsch und Mathematik aufzuholen.

Die Förderung finde an zwei Tagen in der Woche nachmittags jeweils zwei Unterrichtsstunden lang statt. Die klassenbezogenen kleinen Gruppen hätten nicht mehr als zehn Schüler, kündigt das Kreiskulturzentrum an.