Spenden für kleinen Brotdorfer gesucht : Raouls Kampf gegen tickende Zeitbomben

Brotdorf Der Siebenjährige leidet an einer schweren Krankheit. Ein spezielles Auto könnte ihm und seiner Familie das Leben erleichtern. Doch das Geld fehlt.

Vor sieben Jahren erblickte Raoul Bies aus Brotdorf das Licht der Welt. Bereits in der Schwangerschaft erhielt seine Mama die erste niederschmetternde Diagnose: Balkenagenesie. Trotz weiterer Rückschläge kämpfen der Siebenjährige und seine Mutter Nadine Bies tapfer weiter. „Balkenagenesie bedeutet, dass die Nervenfasern, die rechte und linke Gehirnhälfte miteinander verbinden, fehlen“, berichtet die Mutter. „Diese Fasern werden auch als Balken bezeichnet und dienen dem Austausch von Informationen sowie der Koordination zwischen den beiden Großhirnhälften, die teilweise für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind.“ Was dieser Befund für das weitere Leben des kleinen Jungen bedeutet, konnte zunächst niemand voraussagen. Auch der Start ins Leben war alles andere als einfach, da Raoul nicht nur als Frühchen, sondern auch mit einem Herzfehler zur Welt kam.

Damit die Fortschritte nicht stoppen, stehen viele Therapien und Arzttermine auf dem Programm. Für einen Rehabuggy ist der Siebenjährige längst zu groß. Der Kinderrollstuhl, auf den er angewiesen ist, ist nicht zusammenklappbar und sehr sperrig. Die Folge: Die Mama muss ihren Sohn, der fast 18 Kilogramm wiegt, für jede Fahrt in das Auto rein- und wieder rausheben. „Raoul mag es nicht, wenn er ständig gehoben werden muss“, sagt Bies. „Er verkrampft sich häufig oder renkt sich sogar aus.“ Abhilfe schaffen kann nach ihren Worten ein behindertengerechtes und ausreichend großes Auto. „Dann könnte mein Sohn in seinem Rollstuhl sitzen bleiben und elektrisch in das Fahrzeug transportiert werden.“ Auch für seine Mutter wäre das Auto eine große Erleichterung. „Wir wären deutlich unabhängiger und flexibler. So wäre zum Beispiel auch ein Besuch in einem Restaurant möglich, weil ich ihn im Auto frisch machen könnte.“