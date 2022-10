Kinderuni Saar : Wie man es Bakterien im Weltall so richtig ungemütlich macht

Frank Mücklich (rechts), Professor für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, und sein Mitarbeiter Daniel Müller zeigen an diesem Modell, wie sie Kindern die Bedeutung von Oberflächenstrukturen erklären wollen. Die rote Kugel auf dem geriffelten Schaumstoff soll ein Bakterium sein. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Um „Oberflächen mit Superkräften“, die man auch im Weltall braucht, geht es bei der Auftakt-Vorlesung der Kinderuni Saar am 9. November mit dem Materialwissenschaftler Frank Mücklich. Die vier kindgerechten Veranstaltungen drehen sich dieses Semester um „Raumfahrtwelten“.

Bakterien sind überall. Auf Türklinken und Klobrillen, im Kühlschrank, auf der Handy-Tastatur. Überall. Milliarden von ihnen. Manche sind gefährlich und machen krank. Resistente Keime zum Beispiel, die ihr Unwesen in Kliniken treiben. Aber auch im Weltall können Bakterien zur Gefahr werden. Genauer: In der Internationalen Raumstation ISS. Wie kriegt man sie dort weg? Indem man es ihnen so ungemütlich wie möglich macht. Man braucht dazu „Oberflächen mit Superkräften“. Genauso heißt die Vorlesung von Frank Mücklich am 9. November.

„Man muss es diesen Bakterien schwer machen, sich anzuheften und sich zu vermehren“, erklärt der Materialwissenschaftler. Er ist Professor für Funktionswerkstoffe an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und erforscht dort am Material Engineering Center Saarland (MECS) zum Beispiel, wie man Oberflächen (mit Lasertechnik) so bearbeitet, dass man daraus bessere Produkte machen kann. Das kann für Auto-Technik, für die Medizin – oder eben für die Raumfahrt sein.

Info So kommt ihr zur Kinderuni Das Thema der Kinderuni für Schüler von acht bis zwölf Jahren lautet „Raumfahrtwelten“. Die vier Vorlesungen finden mittwochs um 16.15 Uhr im Audimax auf dem Saarbrücker Campus statt. Im Wintersemester 22/23 an diesen Terminen: Am 9. November 2022 erklärt der Materialwissenschaftler Frank Mücklich: „Wieso brauchen wir im Weltraum Oberflächen mit Superkräften?“ Am 14. Dezember ist die Veranstaltung mit Matthias Maurer. Er erklärt, wie man Astronaut oder Astronautin wird. Am 11. Januar geht der Physiker Uwe Hartmann der Frage nach: „Wie fliegt eine Rakete?“ Am 1. Februar berichtet die Weltraummedizinerin Bergita Ganse, wie Menschen im Weltall fit bleiben. Die Kinderuni ist bereits ausgebucht. Man kann sich aber auf einer Warteliste eintragen unter

www.kinderuni.saarland

Bei seinem Vortrag an der Kinderuni wird er erklären, was es mit Oberflächenstrukturen auf sich hat, die antibakteriell wirken, Bakterien also killen können. Zum Beispiel Kupfer. „Das Kupfer das kann, wussten schon die alten Griechen“, erklärt Mücklich. Auch ohne Mikroskop. Nur aus Erfahrung. Denn die Reichen, die sich Kupfergefäße leisten konnten, wurden seltener krank als die Armen, die oft Holzgeschirr hatten. Woran lag das? An der unterschiedlichen Oberflächenstruktur von Kupfer und Holz. An Kupfer bleiben Bakterien kaum hängen, auf Holz fühlen sie sich pudelwohl und vermehren sich bestens.

Mücklich wird das im Audimax anschaulich mit seinem Team präsentieren. Die Kinder werden zu sehen bekommen, dass Oberflächen zum Beispiel aussehen wie Eierkartons oder zerklüftete Bergwelten. Manchmal erinnern sie an eine Skaterbahn – oder auch an eine Kraterlandschaft. Und je nachdem bleiben Bakterien gut, schlecht oder gar nicht auf diesen Strukturen hängen.

Dazu gab es ein Forschungsprojekt auf der ISS, das der aus dem Saarland stammende Astronaut Matthias Maurer bei seiner Mission im Weltall zusammen mit Saarbrücker Werkstoffwissenschaftlern im Frühjahr durchführte. Maurer hat übrigens in Saarbrücken studiert und bei Mücklich Diplom gemacht.

„Jeder Mensch besteht aus rund 30 000 Milliarden Zellen und noch mehr Mikroorganismen, die für alle möglichen biologischen Vorgänge im Körper sorgen“, erklärt Mücklich. In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren mehr als 100 Astronauten und Astronautinnen auf der ISS. Sie alle haben „ihre“ Bakterien dort hinterlassen. Diese können im schlimmsten Fall zu gefährlichen Krankmachern mutieren. Wie sie sich in der Schwerelosigkeit des Weltalls verhalten, das haben Maurer und das Saarbrücker Forscher-Team untersucht, indem alle Astronauten immer wieder ihre Fingerabdrücke und damit ihre Bakterien auf einem Träger mit Edelstahl, Kupfer und Messing hinterlassen haben.