Studie der Deutschen Hochschule für Prävention in Saarbrücken : Patienten im Saarland in guten Händen

Ein Grund für sogenannte unerwünschte Ereignisse bei der Behandlung von Patienten in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus sind Sprachbarrieren. Das hat jetzt eine Studie im Saarland ergeben. Foto: dpa/Uwe Anspach

Saarbrücken Das Netzwerk Patientensicherheit Saar stellt Ergebnisse einer Umfrage unter Arztpraxen und Kliniken vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ml) Unerwünschte und gesundheitsschädigende Ereignisse können sowohl bei der Behandlung im Krankenhaus als auch in den Arztpraxen vorkommen. In vielen Fällen sind sie allerdings vermeidbar. Das Netzwerk Patientensicherheit für das Saarland, ein Arbeitskreis, den der Verein „Gesundheitsregion Saar“ gegründet hat, hat jetzt die Ergebnisse einer Umfrage unter Ärzten, Psychotherapeuten und den Krankenhäusern im Saarland vorgestellt. Thema war der aktuelle Stand bei Qualitätssicherung und Patientensicherheit.

Bei fünf bis zehn Prozent der behandelten Patienten in Deutschland treten sogenannte unerwünschte Ereignisse während der Behandlung auf. Mehr als ein Drittel sei vermeidbar, besagen aktuelle Daten des bundesweit vernetzten Aktionsbündnisses Patientensicherheit, das in Berlin angesiedelt ist. Die Ursachen liegen beispielsweise in der unzureichenden Kommunikation zwischen Arzt und Patient, mangelnder Hygiene oder einer Verwechslung von Patienten.

Der Sprecher des Netzwerks Patientensicherheit für das Saarland, Professor Dr. Jörg Loth, sagt: „Unerwünschte Ereignisse sind immer noch oft unzureichend erfasst. Damit fehlt die Möglichkeit, Mängel besser sichtbar zu machen, und die Chance, Verbesserungen abzuleiten, wird vertan. Mit den gewonnenen Erkenntnissen unserer Querschnittstudie wollen wir dem entgegenwirken und noch zielgerichteter an der Patientensicherheit im Saarland arbeiten.“ Die Befragung der Ärzte, Therapeuten und Kliniken im Saarland hat Isabella Souki im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken durchgeführt und ausgewertet.

Alle Kliniken im Saarland haben sich daran beteiligt, 37 Prozent der niedergelassenen Zahnärzte sowie rund acht Prozent der ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen im Saarland. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Belastung während der Pandemie sei die unterschiedlich hohe Teilnahme an der Befragung erklärbar, sagte Souki. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer Optimierungspotenziale vor allem in der Sicherheit der Arzneimitteltherapie sehen. Eine Verbesserung sei auch mithilfe digitaler Systeme möglich, gaben die Ärzte an. Sie sehen zudem Verbesserungsmöglichkeiten in den Bereich Gewalt und Missbrauch sowie Schmerztherapie durch ein besseres Fehler- und Risikomanagement.

Die Teilnehmer der Befragung zählten auch Sprachbarrieren und uninformierte Patienten zu den Herausforderungen, die die medizinische Versorgung erschweren. Die Ärzte und Therapeuten wünschen sich einen Abbau von Bürokratie, um mehr Zeit für die Behandlung ihrer Patienten, aber auch für eine kontinuierliche Weiterbildung zu haben.