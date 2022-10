Initiative „Das Saarland lebt gesund“ : Forum zur Gesundheit alter Menschen im Saarland

Saarbrücken (ml) Wie Menschen möglichst ein Leben lang gesund bleiben, ist Thema des Präventionsforum „Gesund älter werden“, das am Donnerstag, 20. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken stattfindet.