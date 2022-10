„Unverpackt leben – Regional in Friedrichsthal“ : „Ein Ort zum Austausch und zum Treffen“

Alexandra Pütz mit einer Gemüsebox, die man sich vorbestellen und je nach Geldbeutel bestücken lassen kann. Foto: Stefan Bohlander

Friedrichsthal Trotz Krise läuft der Unverpackt-Laden von Alexandra Pütz in Friedrichsthal gut. Dabei ist ihr Geschäft mehr, als nur ein umweltfreundliches Warenhaus.

Natürlich ist es eine harte Zeit, sagt Alexandra Pütz. Sie ist die Inhaberin von „Unverpackt leben – Regional in Friedrichsthal“ und redet nicht um die Krisen herum, die uns seit einigen Jahren geballt treffen. Nichtsdestotrotz laufe das Geschäft an der Hauptstraße in Saarlands kleinster Stadt den Umständen entsprechend noch gut. Die Mittdreißigerin bekräftigt: „Toi toi toi – ich bin weiterhin stabil. Solange ich das machen kann, mache ich es. Ich glaube weiter an das Konzept.“ Dieses ist schnell erklärt: Kunden können vor Ort eigene Behältnisse mit frischer Ware befüllen und mit dem dadurch gesparten Verpackungsmüll die Welt ein Stückchen besser machen.

Mit Corona, Ukrainekrieg, der Energiekrise und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten sitzt bei vielen Menschen der Geldbeutel nicht mehr so locker – viele Bio- und Unverpacktläden merken das extrem, einige mussten bereit schließen. So etwa die Läden in Saarlouis und St. Wendel. „Das Auf und Ab zieht sich weiter durch“, erklärt sie. Doch Alexandra Pütz gibt auch zu bedenken: „Jeder Laden hat seine eigene Geschichte. Jeder Standort hat Vor- und Nachteile.“ Der Vorteil ihres eigenen Geschäfts dürfte unter anderem daran liegen, dass es in der Achse Saarbrücken/Neunkirchen liegt und der Durchgangsverkehr einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe findet, meist direkt vorm Geschäft. Friedrichsthal ist also als eine Art Knotenpunkt zwischen den beiden größten Städten im Saarland, die zusammen etwa 226 000 Einwohner haben. Auch St. Ingbert, Merchweiler und Dudweiler sind nahe. Was auch noch für ihren Heimatort spricht, ist die Verkehrsanbindung. Friedrichsthal hat sein eigenes Autobahndreieck, einen Anschluss im kleinen Ortsteil Maybach und liegt ziemlich nah an der Ursapharm-Arena in Elversberg, wo ebenfalls ein Autobahnanschluss ist. Zudem wohnt die Inhaberin selbst in Friedrichsthal und kennt viele ihrer Stammkunden persönlich, ist also gut vernetzt.

In den fast zwei Jahren seit der Eröffnung hat sie sich gut mit dem seinerzeit frisch renovierten Laden etabliert, in dem vorher ein Möbelgeschäft mit 110-jähriger Tradition beheimatet war. Ihr Unverpackt-Laden sei schon mehr als nur ein Geschäft zur Sicherung des täglichen Bedarfs, sondern auch „ein Ort zum Austausch und zum Treffen“. Die Leute würden den Zusammenhalt suchen, erzählt sie. Daher hat sie auch einen unverbindlichen Stammtisch ins Leben gerufen, an dem man einfach vorbeischauen und „sprooche“ kann. Der nächste ist am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr.

Ein Pluspunkt aus ihrer Sicht ist auch, dass die Preise in der Bio-Branche stabil geblieben seien – im Gegensatz zu denen in so vielen anderen Geschäften. Sie sagt: „So viel teurer ist es auch nicht.“ Zudem passe sich durch das Konzept auch das Konsumverhalten jedes Einzelnen an, wodurch man im Endeffekt Geld sparen könne, da man bewusster nur das einkauft, was man auch wirklich benötige. Letztlich könnten starke Unverpackt- oder Bioläden auch dabei helfen, Druck auf Politik und Händler auszuüben. Gerade was Verpackungen angeht, seien schon viele Händler auf weniger Plastik umgestiegen. Rund 800 Produkte hat sie insgesamt, bei ihr sind Haferflocken und Reinigungsmittel sowie die Artikel an der Frischetheke die „Klassiker“. Neben Produkten für den täglichen Bedarf hat sie auch Nischenartikel wie Bio-Glitzer für die Faschingszeit oder für Theatervereine. Von Kunsthandwerkern aus der Nähe hat sie Upcycling-Produkte wie Taschen im Laden.