Wechselhaftes Wetter : Wetter im Saarland – Woche startet mit 24 Grad

Spaziergänger nutzen den Sonnenschein im Herbst. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Nach kalten und regnerischen Tagen ist zum Beginn der Woche etwas Entspannung in Sicht. Das Thermometer klettert sogar über die 20-Grad-Marke. Allerdings bleibt es nicht lange sonnig.

Zum Start der neuen Woche wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr mildes Wetter erwartet. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad, in Hochlagen bei etwa 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder werde es heiter bis wolkig.

Ab der zweiten Tageshälfte wird es im Nordwesten dann stärker bewölkt, am Nachmittag und am Abend ist im Norden und Nordwesten mit ersten Schauer zu rechnen. Kurze Gewitter mit örtlichem Starkregen sind den Meteorologen zufolge wahrscheinlich. In der Nacht zum Dienstag könne es örtlich kräftig regnen, wobei einzelne Gewitter nicht auszuschließen seien.

Am Dienstag wird es laut DWD zunächst stark bewölkt und verbreitet regnerisch. Örtlich kann es auch stärker regnen. Im Tagesverlauf kommen von Norden her Auflockerungen auf, überwiegend bleibe es dann niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in der Hocheifel und 20 Grad am Oberrhein.