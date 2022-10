Einsatz der Polizei : Mit Messer und Gürtel – Schlägerei vor Diskothek Flash in St. Wendel

Mit Messer und Gürtel – Schlägerei vor Diskothek Flash in St. Wendel

In St. Wendel mussten die Beamten am Sonntagmorgen früh ausrücken, nachdem über Notruf eine Schlägerei vor der Diskothek „Flash“ gemeldet wurde. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Wendel Zuerst attackierten sie die Sicherheitsmitarbeiter, dann andere Gäste: Vor der Diskothek Flash kam es in der Nacht zu einer Schlägerei. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Am Sonntagmorgen ist es vor der Diskothek Flash in St. Wendel kurz nach 4 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Laut Angaben der Polizei griffen mindestens drei jungen Männer den Sicherheitsdienst der Diskothek an. Dabei sollen auch Unbeteiligte zu Schaden gekommen sein. Mindestens zwei Personen seien „nicht unerheblich“ verletzt worden.