Polizei hofft auf Zeugen : Einbruch in Losheimer Arztpraxis

Hinweise an die Polizei-Inspektion Nordsaarland unter Telefon (0 68 71) 9 00 10. Foto: dpa/Fabian Strauch

Losheim am See Der Unbekannte hatte in der Nacht auf Freitag, 14. Oktober, die Eingangstür der Praxis aufgehebelt.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in Losheim in eine Arztpraxis eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hat der Täter die Tür aufgehebelt und sich so Zugang zu den Praxisräumen verschafft. Dort fand er Geld in niedriger dreistelliger Höhe und verließ die Arztpraxis wieder.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben. Die Praxis befindet sich in der Straße Wolfsborn.