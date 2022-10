Verkehrsunfallflucht in St.Wendel : Autofahrt endet abrupt an Blumenbeet

St Wendel In der Nacht auf Samstag wurde entdeckten Beamte der Polizei-Inspektion St. Wendel gegen 0.12 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug in der Gymnasialstraße. Der Pkw war mit den Palisaden eines Blumenbeetes kollidiert, die Airbags hatten ausgelöst, heißt es in dem Polizeibericht.

