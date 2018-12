später lesen Zum Aus für das Shoppingcenter Die Hängepartie hat ein Ende FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Der Zeitpunkt des Ausstiegs aus der Enklerplatz-Bebauung überrascht vielleicht noch. Doch hat in der Tat noch irgendjemand in der Kreisstadt in den vergangenen Jahren ehrlich an ein Shoppingcenter in Homburg geglaubt? Von Peter Neuheisel