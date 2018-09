Werksausschuss gibt grünes Licht für Bad-Sanierung

„Auf dieser Basis wollen wir parteiübergreifend Gelder bei Kreis, Land und Bund für eine Generalsanierung einwerben“, erklärten die Fraktionschefs von CDU und Grünen, Holger Schmitt und Lukas Paltz. Nach dem Vorbild anderer Schwimmbadprojekte richteten sich die Koalitionäre im Blieskastler Stadtrat auf einen „Marathon zur Finanzierung“ ein und wollten stufenweise vorgehen: Zuerst werde die Sporthalle im Freizeitzentrum saniert. Wenn die Sporthalle fertig ist, solle auch das Schwimmbad generalsaniert werden.

Es werde das mit Abstand größte Projekt in der jüngeren Stadtgeschichte. Im Werksausschuss hätten sich die Mitglieder über den aktuellen Antrag für Bundesmittel erkundigen können, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Die CDU habe im Vorfeld über ihren Bundestagsabgeordneten Markus Uhl die Möglichkeiten dafür ausgelotet. Entsprechende Anträge seien gestellt, erklärte Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener. Auch beim Land sollten weitere Zuschüsse beantragt werden. Für den künftigen Betrieb des Bades habe der Rat ferner ein Kreisbäderkonzept gefordert. Das sei für den langfristigen Weiterbetrieb unerlässlich. Im vergangenen Jahr habe die Bürgermeisterin daher Gespräche mit dem Landrat aufgenommen. Nach den jüngsten Äußerungen des Landrates seien CDU und Grüne zuversichtlich, dass der Kreis in den kommenden Wochen sein Konzept vorstellen werde. Ebenso habe der Rat nochmals ein Landesbäderkonzept eingefordert.

Wie berichtet, hatte Landrat Theophil Gallo kürzlich erklärt, dass ein Kreis-Bäder-Konzept „bereits in der Mache ist“. Er betonte, dass die Erstellung des Kreis-Bäder-Konzeptes lückenloser Angaben bedürfe. Erst dann könne eine Vergleichsberechnung auf der Basis des Kreis-Bäder-Konzeptes des Landkreises St. Wendel und eine sorgfältige Ausarbeitung erfolgen.