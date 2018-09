Anrufe angeblicher Polizeibeamter in Blieskastel

Der Anrufer meldet sich zumeist lapidar mit „Polizei“ oder „Örtliche Polizei“ und behauptet, einen Einbruch in der Nachbarschaft des Angerufenen, der tatsächlich nicht stattgefunden hat, mit Täterfestnahme sowie Auffinden von Notizen mit Name und Adresse des Angerufenen. Je nach Verlauf des Gesprächs wird dieses von Anruferseite sofort beendet oder versucht, den Angerufenen derart zu verängstigen, dass dieser bereit ist, Wertsachen wie Schmuck und Bargeld an einen erscheinenden falschen Polizeibeamten zu übergeben, um diese in angebliche Sicherheit zu bringen. „In allen bekannt gewordenen Fällen blieb es beim Versuch. Die Polizei bittet im Sachzusammenhang um Beachtung folgender Hinweise: Geben Sie keine Auskunft über ihre Lebensumstände. Beenden Sie bei Zweifeln hinsichtlich eines Anrufers sofort das Gespräch. Erkundigen Sie sich unverzüglich bei der für Ihren Bereich zuständigen Polizeidienststelle“, teilt die Polizei abschließend mit.