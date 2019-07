Mal Sonne, mal Regen : Wechselhaftes Wetter an Mosel, Rhein und Saar

Wechselhaftes Wetter an Mosel, Rhein und Saar

Foto: dpa/Frank May

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. Die größte Hitze ist fürs Erste vorbei.

Am Montag seien im Laufe des Tages Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag zeigen sich demnach gebietsweise noch Wolken, die aber im Laufe des Tages weiterzögen, teilen die Meteorologen am Sonntag mit.