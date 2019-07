Blutspende : Jemanden mitbringen zum Blutspenden

(red) Am Donnerstag, 8. August, bietet das Deutsche Rote Kreuz in der Mehrzweckhalle in Dörsdorf von 17 bis 20 Uhr wieder einen Blutspendetermin an. Besondere Aktion an diesem Tag: Das DRK sucht sogenannte Blutspende-Buddys.

Von red