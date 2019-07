Saar-Polizei : „Polizistinnen werden strukturell benachteiligt!“

Saarbrücken Wenn Beamtinnen Familienpflichten übernehmen, werden sie schlechter beurteilt und später befördert, kritisieren Frauen im Landesbezirk der Gewerkschaft der Polizei.

Seit mehr als 17 Jahren ist Vera Koch Frauenbeauftragte der saarländischen Polizei. Sie vertritt aktuell die Interessen von 672 Vollzugsbeamtinnen und etwa 220 weiteren Tarifbeschäftigten. Aktuell wird die Gesamtstärke der saarländischen Polizei (einschließlich Anwärter, Freistellungen und Abordnungen) mit 2875 Köpfen angegeben. Die Frauenquote im Polizeidienst liegt damit knapp unter 24 Prozent. Koch, auch stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Land, und ihre Kollegin Julia Rost, Vizevorsitzende der GDP-Frauen, loben ausdrücklich das Landespolizeipräsidium (LPP) als „familienfreundliches Unternehmen“. Für Präsident Norbert Rupp und dessen Stellvertreter Hugo Müller gibt es Komplimente: „Wir erkennen die Bemühungen der Behördenleitung an.“ Wenn es um familienfreundliche Beschäftigung oder um Härtefallreglungen gehe, werde „alles möglich gemacht, was nur möglich ist“. Was aber keineswegs bedeuten soll, dass es keinen weiteren Verbesserungsbedarf gebe.

Das Frauen-Duo Koch und Rost kritisiert beispielsweise, dass gelegentlich mit falschen, weil zu hohen Zahlen argumentiert wird, wenn von Polizistinnen in Mutterschutz oder Beamten in Erziehungsurlaub die Rede ist. LPP und GdP meldeten hier wiederholt auf Anfragen, dass durchschnittlich „rund 150“ Polizeibeschäftigte wegen Familienzeiten fehlen. Und dies bei der unbestrittenen akuten Personalnot. Tatsächlich befinden sich derzeit (Stand Anfang Juli) nach Angaben des LPP 45 Polizistinnen in Mutterschutz oder Erziehungsurlaub. Zudem haben sich 16 Väter bei der Polizei in Erziehungsurlaub abgemeldet. Weiter arbeiten 122 Männer und Frauen in Teilzeit, was unter dem Strich nach offiziellen Angaben 83 Vollzeitstellen entspricht. Werden zudem Sonderurlaub, Freistellungen und Abordnungen mit gerechnet, wird die Zahl von „rund 150“ wohl annähernd erreicht. Nähere Angaben dazu, wie viele Polizisten etwa zur Pflege von Angehörigen vorübergehend eine Auszeit genommen haben, kann das LPP nicht machen.