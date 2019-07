Fünfjähriger gibt Gas : Spritztour mit Papas Wagen endet in der Würstchenbude

Spritztour mit Papas Wagen endet in der Würstchenbude

Ottweiler/Mainzweiler Glück im Unglück für den Vater eines fünfjährigen Kindergartenjungen. Junior ging zwar auf große Fahrt, verursachte allerdings nur geringen Sachschaden.

Am Freitagnachmittag hat ein fünfjähriger Junge in Mainzweiler einen leichten Autounfall gebaut. Sein Vater hatte ihn gerade aus dem Kindergarten abgeholt. Weil er etwas vergessen hatte, musste er nochmal ins Gebäude zurück. Seinen Sohn ließ er in der Zeit im Auto – mitsamt Schlüssel im Zündschloss.