Es ist das vierte Austauschprogramm dieser Art und wird vom Zentrum für Bildung und Beruf (ZBB) in Burbach koordiniert. Im kommenden Jahr werden dann Saarbrücker Azubis in Nantes Praktika machen. Die französischen Berufsfachschüler des „Lycée de La Joliverie“ arbeiten in den Betrieben Woll Maschinenbau, Metallbau Paul sowie Saarbrücker Luftkanalbau. Das ZBB hatte im Vorfeld die Kontakte geknüpft. Das ZBB arbeitet mit den Firmen schon viele Jahre gut zusammen, wenn es um Praktika und Beschäftigung für Jugendliche geht.