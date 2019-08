Hilfe bei Aufräumarbeiten : THW hilft Luxemburgern nach Tornado

Saarbrücken/Mainz Nach dem Tornado im Südwesten Luxemburgs sind seit Montagmorgen insgesamt 90 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks THW aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz in den betroffenen Gemeinden im Einsatz.

Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Deutschland sei der Aufenthalt eine wertvolle Erfahrung, denn viele würden die Auswirkungen eines Tornados nur aus dem Lehrbuch kennen. Der Tornado hatte am Freitagabend innerhalb von wenigen Minuten in den Orten Pétange und Käerjeng großen Schaden angerichtet. 19 Menschen wurden verletzt.

Markus Tröster, der am Montag vor Ort war, zeigte sich betroffen von den Kräften, mit denen der Tornado gewirkt hat: „Als wir sahen, dass Splitter von Schieferplatten in einer Hauswand steckten, konnten wir erahnen, was da am Freitagabend los war.“ Größte Herausforderung für die Helfer am Montag: Ein Wellblechdach abzutragen, das Autofahrer und Fußgänger in der Ortsdurchfahrt von Pétange gefährdete, wo nach Trösters Einschätzung jedes zweite Haus durch den Tornado verursachte Schäden aufweist.