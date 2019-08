Unwetter : Tornado: 19 Verletzte in Luxemburg

Luxemburg 300 beschädigte Häuser und 19 Verletzte – so lautet die Bilanz des Tornados, der am Freitagabend in Luxemburg gewütet hat. Besonders schwer traf es die Orte Petingen und Kaerjeng. Großherzog Henri und Regierungschef Xavier Bettel reisten am Samstag ins Katastrophengebiet, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa