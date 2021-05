Mithalten im weltweiten Wettbewerb : EU-Supercomputer in Luxemburg steht kurz vor dem Start

Luxemburg Einer von insgesamt acht Supercomputern der EU wird in Kürze in Luxemburg ans Netz gehen. Die Hochleistungsrechenkapazitäten sollen Industrie und Forschung im weltweiten Wettbewerb unterstützen.

Der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn hat im Datenzentrum in Bissen im Großherzogtum mit anderen Vertretern der Projektbeteiligten den Hauptsitz des EuroHPC, des Gemeinsamen Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen (Joint Undertaking European High Performance Computing), eingeweiht. Das Unternehmen, eine öffentlich-private Partnerschaft von EU, 24 Mitgliedstaaten, Norwegen und der Industrie, soll unter anderem Aufbau und Betrieb von acht Supercomputern in Europa steuern und diese weltweit wettbewerbsfähigen Hochleistungsrechenkapazitäten für Nutzer aus Industrie und Forschung bereitstellen.

Luxemburg ist nicht nur der Hauptsitz des EuroHPC, sondern verfügt mit „MeluXina“ über einen in Kürze betriebsbereiten Supercomputer – nach „Vega“ in Slowenien dann der zweite aktive in Europa. „MeluXina“ ist ein Petascale Supercomputer, der zehn Petaflops, 1015 Gleitkommaoperationen pro Sekunde, ausführen soll. Weitere Supercomputer sind jeweils in Portugal, Spanien, Italien, Bulgarien Finnland und in der Tschechischen Republik geplant oder befinden sich derzeit im Bau.