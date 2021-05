Unter Regie von Margarethe von Trotta : Luxemburgerin Vicky Krieps spielt Ingeborg Bachmann

Luxemburg Mit „Bachmann & Frisch“ will Margarethe von Trotta einen entscheidenden Abschnitt im Leben der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in einer Koproduktion verfilmen. Luxemburg gibt für das dramatische Biopic 1,5 Millionen Euro – und seine derzeit gefragteste Jungdarstellerin.

Krieps wurde zuletzt für ihre Rolle in dem Liebesdrama „Der seidene Faden“ an der Seite von Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis international bekannt. Von Trottas dramatisches Biopic soll von Bachmans leidenschaftlicher Beziehung zu dem 15 Jahre älteren Max Frisch („Homo faber“) erzählen, aber auch von ihrer Reise nach Ägypten im Jahr 1964. In Erinnerung an Bachmann und ihr literarisches Werk („Die gestundete Zeit“, „Malina“) wird der nach ihr benannte Literaturpreis verliehen, der als einer der im deutschsprachigen Raum gilt.