Vorsitzender Frank Engel hat die Partei verlassen : Krise in Luxemburgs Christsozialer Volkspartei CSV

Im Palast in Luxemburg-Stadt ist das Parlament untergebracht. Die CSV hat aktuell 21 der 60 Sitze. Foto: dpa/C3455 Robert B. Fishman ecomedia

Luxemburg Nach einer Affäre um verdeckte Gehaltszahlungen ist der bisherige CSV-Vorsitzende Frank Engel aus der Partei ausgetreten und sorgt und für eine tiefgehende Krise.

Parallel zur Krise der Union in Deutschland findet auch in der Luxemburger Schwesterpartei CSV eine bis ins Mark gehende Führungskrise statt. Die Ursachen der Krisen in beiden Parteien sind ähnlich. Wie die lange Ära Angela Merkels in der Union zu Verschleißerscheinungen im christlichen politischen Lager Deutschlands geführt hatte, hat auch die jahrzehntelange Dominanz von Jean-Claude Juncker im konservativen Lager in Luxemburg seine Schatten hinterlassen.

Beide Parteiführer hatten kein Interesse, einen Nachfolger aufzubauen, entsprechende Lücken haben sie hinterlassen. Während Merkel 16 Jahre amtierte, brachte es Juncker sogar auf 18 Jahre an der Spitze der Regierung in Luxemburg. Mit dem Wechsel Junkers 2013 aufs europäische Parkett verloren die Luxemburger Christsozialen auch ihre Regierungsbeteiligung, das Land wird seitdem erstmals in zweiter Legislatur von einer Koalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen regiert.

Die Christsozialen hatten sich von dem Schock, erstmals seit dem Krieg in zwei Legislaturen nicht an einer Regierung beteiligt zu sein, bis heute nicht erholt. Bei den Parlamentswahlen 2018 und bei den Europawahlen 2019 fuhren sie historisch niedrige Wahlergebnisse ein. In dem jungen und dynamischen Europaabgeordneten Frank Engel glaubten 2019 viele den Mann gefunden zu haben, der die Partei aus der Krise herausführen würde. Der Jurist aus Diekirch wollte die Partei reformieren und scheute auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurück. Während deutsche Unionskollegen sich jahrelang von dem aserbeidschanischen Diktator Ilham Alijew Bestechungsgelder zahlen ließen, um für das ölreiche Land im Kaukasus Werbung zu machen, forderte der Luxemburger christsoziale Oppositionsführer Engel in einem offenen Brief im November 2020 die Anerkennung der Republik Berg Karabach, als die gerade von dem Diktator Alijew mit einem Krieg überzogen wurde.

Auch wegen dieses forschen und unkonventionellen Auftretens hatte Engel von Anfang an einen Teil seiner Partei gegen sich, vor allem unter den Parlamentariern. An diesem parteiinternen Widerstand scheiterte dann auch sein großes Reform- und Modernisierungsprojekt, Engel wurde derjenige, der die Partei noch tiefer in die Krise hineinreißen sollte.

Seine parteiinternen Gegner fanden jetzt eine Schwachstelle, die wiederum die deutschen und Luxemburger Konservativen vereint. In beiden Parteien sind die Ämter des Parteivorsitzenden Ehrenämter, ohne Bezahlung. Wie Annegret Kramp-Karrenbauer als saarländische Ministerpräsidenten zurücktrat, um CDU-Vorsitzende zu werden, so verzichtete Frank Engel mit der Übernahme des CSV-Vorsitz in Luxemburg auf sein Mandat im Europaparlament. Ein Mandat im Nationalparlament hatte er nicht. Während Annegret Kramp-Karrenbauer jedoch Bezüge als ehemalige Ministerpräsidentin hatte, hatte Frank Engel keinerlei Gehalt. Deshalb ließ er sich von einem obskuren „Freundeskreis der CSV“ – einer Mischung aus Verein und Stiftung, der den Immobilienbesitz der CSV verwaltet (in Luxemburg dürfen Parteien keine Immobilien besitzen) – für sein CSV-Modernisierungsprojekt ein Honorar von 40 000 Euro bezahlen.

Dies war bekannt und vom Parteivorstand abgesegnet, dennoch eröffneten einige Wochen vor dem anstehenden Parteitag der CSV einige Engel-Kritiker ein parteiinternes Ermittlungsverfahren, um den mehr und mehr unbeliebten Parteichef loszuwerden. Der Vorwurf lautet, dass er für das Honorar keine Gegenleistung erbracht habe, und die Partei nicht erneuert habe. Frank Engel zog die Konsequenzen und trat im Groll aus der Partei aus, die er reformieren sollte, er drohte gar mit der Gründung einer neuen Partei.