Kinderfilm „Mission Ulja Funk“ mit Luc Feit : Kinderfilm aus Luxemburg hat Berlinale-Chancen

Luxemburg/Berlin Die luxemburgisch-deutsch-polnische Koproduktion „Mission Ulja Funk“ hat im Wettbewerb der Berlinale eine Chance auf einen Preis.

Der Kinderfilm erzählt von Ulja, die in Osteuropa den Aufschlag eines Asteroiden beobachten will. Gedreht wurde Ende 2019 innerhalb von 21 Tagen in Luxemburg mit Romy Lou Janinhoff und Luc Feit in den Hauptrollen. Aufgrund der Pandemie wird die Berlinale zweigeteilt veranstaltet. Vom 1. bis zum 5. März findet der Wettbewerb digital statt, vom 9. bis zum 20. Juni werden die Filme öffentlich gezeigt.