Kostenpflichtiger Inhalt: Eine Saarländerin berichtet : So liefen die ersten Konzerte mit Corona-Tests in Luxemburg ab (mit Bildergalerie)

Glass Museum, Testkonzerte im Februar 2021 in der Rockhal Claude Piscitelli/Rockhal Foto: claude piscitelli/Claude Piscitelli

Esch-sur-Alzette 500 Musikfans, fünf Konzerte, tausend Corona-Tests. Für die ersten Testkonzerte, die wieder in der Rockhal in Luxemburg stattfinden konnten, galten strenge Auflagen. So hat eine Saarländerin die Konzerte erlebt.