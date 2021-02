Neben Golden Globes weitere Preischancen : Luxemburger Koproduktion „Wir beide“ für vier Césars nominiert

Luxemburg/Paris Räumt das Duo Barbara Sukowa und Martine Chevallier dieses Jahr die begehrtesten Filmpreise der Welt ab? In einer Luxemburger Koproduktion, die eine lesbische Liebesgeschichte erzählt? Die Chancen stehen zumindest derzeit nicht schlecht.

Der Film hat bereits mehrere internationale Preise gewonnen und überdies auch Chancen in Hollywood: Er hat eine Nominierung bei den Golden Globes als bester fremdsprachiger Film erhalten und wurde von Frankreich, ebenfalls in dieser Kategorie, bei den diesjährigen Oscars eingereicht. Die Verleihung der Golden Globes soll am 28. Februar in Beverly Hills stattfinden, die der Césars am 12. März in Paris und die der Oscars voraussichtlich am 25. April in Los Angeles.