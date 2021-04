Corona-Lage hinter der Grenze : Indische Virusvariante in Luxemburg nachgewiesen

Die Corona-Lage im Großherzogtum ist zurzeit stabil – obwohl die Außengastronomie offen bleibt. Jetzt sind aber Fälle der indischen Virusvariante aufgetaucht.

In Luxemburg gibt es zurzeit weniger neue Corona-Fälle. Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 194 ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage unter die 200er-Marke gerutscht. Ebenso werden weniger Patienten aufgrund einer Covid-Infektion in die Krankenhäuser eingewiesen. Auf den Intensivstationen bleibt die Lage aber angespannt, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. „Die Zahl der belegten Betten ist von 33 auf 36 gestiegen. Wir stellen auch eine leichte Erhöhung des Durchschnittsalters der eingewiesenen Patienten fest“, so die Behörde. Dieses liege derzeit bei 60 Jahren. Seit Beginn der Pandemie sind in Luxemburg 792 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Zurzeit gelten 2 859 Personen als aktiv infiziert.