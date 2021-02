Kordel bei Trier : Bergungsarbeiten nach Erdrutsch werden fortgesetzt

Das Auto, das an einem abgerutschten Hang an der Straße K29 hing, wird von einem Bergefahrzeug gehoben. Foto: dpa/Harald Tittel

Kordel Bis die Straße bei Kordel nördlich von Trier wieder befahrbar sein wird, werden voraussichtlich Monate vergehen.

Am Montag war nach Regenfällen eine Straße zwischen Kordel (Kreis Trier-Saarburg) und dem Ortsteil Hochmark über eine Länge von rund zehn Metern etwa vier Meter tief eingebrochen (wir berichteten). Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter, die zu dem Zeitpunkt gerade auf der schmalen Straße fuhren, rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die Fahrer (18 und 59) kamen teils schwer verletzt in Krankenhäuser.