Schnee und Eis am Morgen im Landkreis Saarlouis : Steile Straße am Lebacher Krankenhaus gesperrt, Unfall auf der L 140

Kreis Saarlouis Auch im Landkreis Saarlouis kam es durch die winterlichen Verhältnisse am Morgen vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. Auf der L 140 passierte eine Unfall, die Strecke ist derzeit nicht befahrbar.

Schnee und Eis haben am Morgen in manchen Teilen des Landes zu Behinderungen im Verkehr geführt.

Im Kreis Saarlouis war dies beispielsweise in Lebach der Fall: Hier wurde die steile Straße am Krankenhaus (B 268) um 8.45 Uhr wegen der Witterungsverhältnisse vorübergehend voll gesperrt, teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit. Die Zufahrt zum Krankenhaus sei aber gesichert, hieß es weiter. Ansonsten verzeichnete die Lebacher Polizei „nichts Gravierendes“.

Die Polizei in Saarlouis berichtete von einem so genannten witterungsbedingten „Alleinunfall“, der sich am Morgen auf der L 140 zwischen Elm und der Auffahrt zur A8 ereignet hat. Derzeit ist die Strecke in beiden Richtungen wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.