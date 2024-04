Femizid Prozess gegen Mann: Versuchter Mord an Lebensgefährtin

Vor dem Landgericht im pfälzischen Frankenthal beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 24 Jahre alten Angeklagten. Er soll im Mai 2023 in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) versucht haben, seine Lebensgefährtin zu töten - wobei er den Tod weiterer Menschen in Kauf genommen haben soll.