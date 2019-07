In Trier stehen die Mittelaltertage an : Gaukler entführen ins Mittelalter

In Trier stehen die Mittelaltertage an

Die Mittelaltertage stehen am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, im Palastgarten in Trier an. Das Organisationsteam hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, durch das der Zauberkünstler Kalibo als Herold des Marktes führen wird.Für die Unterhaltung sind Gaukler, Zauberer und Spielleute zuständig. Im Söldnerlager „Swert unde Sper“ wartet eine Langschwertkampfvorführung auf das Publikum. Falkner Paul Maus stellt mehrmals täglich im Rahmen seiner Vorführungen Greifvögel, Eulen und Uhus vor. Für Kinder wird es ein spezielles Betreuungsangebot geben. Die Tavernen und Garküchen haben bereits am Freitag, 26. Juli, ab 21 Uhr geöffnet.