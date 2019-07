In Trier stehen die Mittelaltertage an : Gaukler entführen ins Mittelalter

In Trier stehen die Mittelaltertage an

Die Mittelaltertage stehen am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, im Palastgarten in Trier an. Das Organisationsteam hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, durch das der Zauberkünstler Kalibo als Herold des Marktes führen wird. Es gibt zum Beispiel eine Einführung in das mittelalterliche Handwerk und in den Tavernen und Spelunken werden zeitgenössische Getränke angeboten.