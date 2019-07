Ortsgemeinde steht zu Glocke : Kirche mit Hitler-Glocke sucht Pfarrer

Herxheim Die evangelische Kirche in Herxheim findet keinen Pfarrer. Die Gemeinde ist seit zwei Jahren wegen einer „Hitler-Glocke“ in den Schlagzeilen. Die Ortsgemeinde will an der Glocke festhalten. Weil der bisherige Pfarrer in Ruhestand gegangen ist, wurde die Stelle neu ausgeschrieben.

