Ausgleichszahlungen für Infrastruktur : Grenzregionen fordern Geld von Luxemburg für dort arbeitende Pendler

Luxemburg In Luxemburg können Pendler viel Geld verdienen und dort wenig Einkommenssteuer zahlen. Trotzdem nutzen sie Infrastruktur in Deutschland. Deshalb fordern Politiker nicht zum ersten Mal Ausgleich von Luxemburg.

Politiker aus der deutsch-französischen Grenzregion fordern erneut Ausgleichszahlungen aus Luxemburg für dort arbeitende Pendler. Die Grenzgänger zahlten in Luxemburg ihre Einkommensteuer, nutzten aber am Wohnort in Deutschland und Frankreich öffentliche Leistungen wie Kitas, Schulen und Straßen, hieß es in einem offenen Brief von politischen Vertretern aus grenznahen Kommunen, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Derzeit arbeiten rund 53 000 Deutsche und rund 117 000 Franzosen in Luxemburg, wohnten aber jenseits der luxemburgischen Grenze.