SPD-Fraktionschef im Bundestag Mützenich will Schuldenbremse endlich reformieren – mit Lindner

Über einen Mangel an Herausforderungen braucht sich Rolf Mützenich (64), SPD-Fraktionschef im Bundestag, nicht zu beklagen. Das wurde jetzt auch beim Redaktionsgespräch in der Saarbrücker Zeitung deutlich. Beim Ukraine-Krieg setzte er sich dafür ein, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. „Am Ende wird der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld entschieden“, sagte der rheinische Sozialdemokrat. Er hoffe auf Feuerpausen und Waffenruhen, um Fenster der Diplomatie zu öffnen. Deutschland habe seine klare Unterstützung für die Ukraine erklärt und könne bei einem Verhandlungsweg keine neutrale Rolle übernehmen. Mützenich nannte mit den Staatslenkern Xi, Lula und Erdogan mögliche Vermittler, die eventuell noch Einfluss in Moskau hätten und diplomatisch agieren könnten.