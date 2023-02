Weniger Dienste direkt vor Ort : Weniger Schulen und Geschäfte: Nahversorgung in Grand Est hat sich verschlechtert

Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Metz/Nancy In der Region Grand Est hat sich die Nahversorgung in den vergangenen 40 Jahren vor allem auf dem Land deutlich verschlechtert. So lebt ein Drittel der Bevölkerung von Grand Est in einer Gemeinde, die weder über einen Gemischtwarenladen, einen Hausarzt noch über eine vollständige Grundschule verfügt.

In der Region Grand Est haben in den vergangenen 40 Jahren zwei von fünf Gemeinden die Dienste der täglichen Nahversorgung wie Lebensmittelläden, Grundschulklassen oder Ärzte direkt im Ort verloren. Das geht aus den jüngsten Berichten der Statistikbehörde Insee hervor.

Seit 1980 ist die Zahl der Gemeinden, die über ein Lebensmittelgeschäft oder einen Minimarkt verfügt, um 61 Prozent gesunken. Die Zahl der Gemeinden mit Lebensmittelgeschäften ging im Département Bas-Rhin um 49 Prozent, im Département Meuse um 73 Prozent zurück. Das betrifft vor allem kleine Kommunen: Während 1980 gut 98 Prozent der Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern noch mindestens einen Lebensmittelladen vor Ort hatten, waren es 2021 nur noch 67 Prozent. Seit 2008 haben in Grand Est laut Insee 130 Minimärkte (Lebensmitteleinzelhandel von 120 bis 400 m²) geschlossen, dafür eröffneten 190 neue kleine Lebensmittelgeschäfte (unter 120 m²) in den Städten.