Projekt „Common Ground“ Umfrage zu Grenzfahrten: Das zieht Lothringer ins Saarland

Lothringer kommen in erster Linie zum Einkaufen ins Saarland, während es Saarländer am meisten zu Freizeit- und Kulturangeboten in die französische Nachbarregion zieht. Hüben wie drüben sehen dabei die Menschen in der gemeinsamen Grenzregion große Chancen zur Fortentwicklung. Aber sie beklagen als größtes Hindernis weiter die Sprachbarriere und wünschen sich an erster Stelle einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Radwege.