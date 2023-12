Festliches Weihnachtskonzert des Kammerorchesters der Großregion Kammerorchesters der Großregion gibt Weihnachtskonzert

Besseringen · Weihnachtskonzerte gehören zum Standardrepertoire der großen Theater und Musikveranstalter in den Städten. Dass es ein solches Konzert jetzt zum zweiten Mal auch in der Kirche St. Gangolf in Besseringen gibt, ist dem Kammerorchester der Großregion, das seinen Sitz in Merzig hat, zu verdanken.

13.12.2023 , 17:00 Uhr

Das Kammerorchester der Großregion Foto: Roman Schmidt

Von Barbara Kutsch