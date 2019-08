Sonderausstellung zum 15. Geburtstag : Jubiläum in Wadgassen

Foto: dpa/Oliver Dietze

Zum 15-jährigen Bestehen macht sich das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen selbst ein Geburtstagsgeschenk: In der Ausstellung „15 Jahre Deutsches Zeitungsmuseum – Highlights aus der Sammlung“, die am heutigen Freitag eröffnet wird, werden bis zum 27. Oktober mehr als 40 ausgewählte Exponate gezeigt, die das Museum seit seiner Eröffnung 2004 gesammelt hat. ⇥Foto: Oliver Dietze/dpa