Einzelhandel : Sonntag bleiben die Läden zu

Als Werbung für "Forever Young" und die Oldtimer-Rallye standen am Freitag schon einmal ein paar alte Schätzchen am Rosengarten. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Knackpunkt ist die Absage von „Forever Young“.

Der für den kommenden Sonntag, 6. September, geplante verkaufsoffene Sonntag in Zweibrücken wird nicht stattfinden. Das hat die Stadt auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Hintergrund ist, dass die Oldtimer-Veranstaltung „Forever Young“ abgesagt worden war, erläutert Andreas Michel, Vorsitzender der Händlervereinigung Gemeinsamhandel. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe klar gemacht, dass bei verkaufsoffenen Sonntagen nicht das Öffnen der Geschäfte, sondern eine Veranstaltung Schwerpunkt sein müsse. Die gab es aber in diesem Fall nicht mehr. Grund: Weil sie unter den strengen Corona-Vorschriften nicht durchführbar war, war „Forever Young“ abgesagt worden. „Das sollte ein klassisches Treffen auf Herzogs- und Schlossplatz werden“, erläutert Michel. Mit dieser Absage, so stellt es sich heute dar, wurde eigentlich damals schon der verkaufsoffene Sonntag beerdigt.