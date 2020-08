Ortsgemeinderat : Die Baustelle bleibt Reifenberg erhalten

An der Ortsdurchfahrt in Reifenberg bestimmen ein weiteres Jahr die Bagger das Straßenbild. Jetzt rücken die Straßenbauer an. Foto: Norbert Schwarz

Reifenberg Der Ortsbürgermeister verspricht den Anliegern rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Info-Flugblätter.

Die Ortsdurchfahrt von Reifenberg bleibt weiter eine Großbaustelle. Richtig Zeit zum „Luftholen“ blieb den Anliegern nicht. Ab Mitte September geht es, nach den Arbeiten an Kanal und Wasserleitung, mit dem eigentlichen Straßenausbau weiter. Derweil der Landkreis Südwestpfalz für die Kosten des Ausbaus der Kreisstraße aufkommt, müssen die Dorfbewohner (Grundstückseigentümer in der Ortslage) und die Gemeinde selbst die Kosten der Bürgersteigerneuerung stemmen. 2,3 Millionen Euro werden insgesamt für Kreisstraße und Bürgersteige investiert.

Ortsbürgermeister Zimmer weiß aus der zurückliegenden Baustellenerfahrung, dass eine umfassende Vorinformation zum besseren Verständnis während der Bauzeit ganz wesentlich beiträgt. Deshalb hat er die Dorfbewohner aufgefordert, auch jetzt wieder ihre Fragen zu stellen. Am einfachsten wäre es natürlich, könnte Pirmin Zimmer bei einer Versammlung mit den Betroffenen den direkten Kontakt suchen und die Diskussionen führen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist das nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich. Deshalb sollen noch vor dem Beginn der Baumaßnahme die Anlieger von Haupt- und Zweibrücker Straße einen Informationsflyer bekommen. In diesem wird zu 24 Fragen Stellung genommen. Der Flyer zeigt zugleich, was den Betroffenen aus dem eigentlichen Baustellenbereich am Herzen liegt. Mahnend erinnerte Zimmer erneut daran, dass die bekannten „Schleichwege“ wie schon bei den vorausgegangenen Baumaßnahmen nicht genutzt werden dürfen.