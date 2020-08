Zweibrücken : 6 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau

Zweibrücken Zweibrücken hat als erste Kommune in Rheinland-Pfalz die Bewilligungsbescheide bekommen.

(nlg) Das war ein recht ungewöhnlicher Ort, der am Montag für die Übergabe des Förderbescheids gewählt wurde und doch konnte er kaum passender sein. Im Gewerbegebiet in der Californiastraße befinden sich eine Vielzahl digital aufgestellter Unternehmen und genau dort überreichte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz für den Breitbandausbau in Zweibrücken an Oberbürgermeister Marold Wosnitza.