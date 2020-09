Sachbeschädigung im öffentlichen Raum : Blinde Zerstörwut

Auch in Zweibrücken beobachtet die Polizei, dass die Beschädigungen fremden Eigentums zunehmen. In diesem Fall hat es Altkleidercontainer des DRK am Parkplatz an der Zweibrücker Festhalle getroffen. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Angesichts gehäufter Fälle von Vandalismus in den letzten Wochen gibt die Polizei Einblick in ihre Statistik. 90 Prozent der Sachbeschädigungen wurden im Stadtgebiet begangen.

Von Nico Tielke

Eine eingetretene Tür am damals noch nicht neu eröffneten Minigolfplatz, beschmierte Altkleidercontainer beim Roten Kreuz und beschädigte Laternen vor dem Wichernhaus. Anhand verschiedener Beispiele aus den letzten Wochen könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich in Zweibrücken blinde Zerstörwut breit macht. So jedenfalls definiert der Duden den Vandalismus, als welchen der Volksmund solche Vorfälle gerne bezeichnet.

In polizeilichen Kriminalstatistiken gibt es den Begriff „Vandalismus“ nicht. Dementsprechend kann die Polizei auch keine Zahlen zur „blinden Zerstörungswut“ in der Stadt präsentieren. Da es sich beim Vandalismus in sehr vielen Fällen um Sachbeschädigung handelt, über die die Polizei Statistik führt, lassen sich dennoch bestimmte Tendenzen ablesen.

Info Strafen bei Sachbeschädigung Nach §303 des Strafgesetzbuches wird erst dann von Sachbeschädigung gesprochen, wenn ein Gegenstand durch die Tat nicht mehr so zu gebrauchen ist wie zuvor. Entscheidend ist, dass der Eigentümer – in vielen Fällen die Stadt – die Beschädigung nur mit großem Aufwand beheben kann. Sachbeschädigung im öffentlichen Raum gilt strafrechtlich als Vergehen. In der Regel bekommen die Übeltäter eine Geldstrafe aus. Es kommt aber auch vor, dass Gerichte Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren verhängen.

„Der Trend ist sowohl bei den Sachbeschädigungen insgesamt als auch bei den Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen steigend“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, Matthias Mahl auf Merkur-Anfrage über das aktuelle Halbjahr. Genaue Zahlen wollte die Polizei nicht herausgeben, da diese noch nicht freigegeben seien. Fest steht, dass der Vorfall auf dem Minigolfplatz nicht in die Statistik eingeht. Die Begründung: Der Täter hatte es damals auf die Kasse abgesehen hatte, daher handle es sich laut Polizei um Einbruch.

Eine Größenordnung, in wieweit Sachbeschädigungen in Zweibrücken ein Problem sind, verraten die Zahlen für die vergangenen beiden Jahre. 2018 hatte es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Zweibrücken, also im Stadtgebiet und in der Verbandsgemeinde, insgesamt 290 Fälle von Sachbeschädigung gegeben. Es wurde nicht explizit gezählt, wie viele dieser Fälle sich im öffentlichen Raum ereigneten. Die Polizei registrierte jedoch 66 Vorkomnisse auf Wegen, Straßen und Plätzen.

2019 ging die Zerstörwut augenscheinlich etwas zurück. Die Polizei zählte 42 Sachbeschädigungen weniger als im Jahr zuvor. Auf Wegen, Straßen und Plätzen machten Vandalen 2019 allerdings geringfügig mehr kaputt (71 registrierte Fälle). 90 Prozent der Delikte verübten die Sachbeschädiger im Stadtgebiet.

Kraftfahrzeuge führt die Polizei in einer gesonderten Statistik. Demnach werden Autos besonders häufig beschädigt. In Zweibrücken und der Verbandandsgemeinde traf es in den vergangenen beiden Jahren 251 Autos.

Aus einer Statistik des Bundeskriminalamtes für 2018 geht hervor, dass Sachbeschädigung nur in wenigen Fällen aufgeklärt wird. Bundesweit fanden die Ermittler lediglich 26 Prozent der Täter. In Zweibrücken und Umgebung werden die Zerstörungswütigen etwas häufiger ausfindig gemacht. „Die Aufklärungsquote bei Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum bewegt sich zwischen 29 und 35 Prozent“, erklärt Mahl.

Die aufgeklärten Fälle lassen auch Erkenntnisse über die Täterprofile zu. Demnach würden Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum „überwiegend von männlichen Tätern begangen“, sagt Mahl. Jedes Jahr seien mehr als 80 Prozent der überführten Sachbeschädiger männlich.