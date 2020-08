Bilanz der Feierabend-Serie : Trotz guter Resonanz bleibt wenig hängen

Zweibrücken Veranstalter Thorsten Albrecht zieht ein finanziell trübes Fazit der diesjährigen Konzert-Reihe „Feierabend.

(mh) Fünfter und letzter Akt der Reihe „Feierabend 2020“ am Freitagabend auf dem Herzogplatz in Zweibrücken. Zum Finale präsentierte sich das Akustikduo Estanoe mit Gitarrist Philipp Serr und Sänger Marvin Ventura.

Gut zweieinhalb Stunden unterhielten die beiden Künstler die gut 200 Besucher mit Austik-Songs. Auch eigene Kompositionen waren dabei. „Musik ist unsere Leidenschaft“, erklärt der 26-jährige Schwarzenbacher und Student für Musikmanagement Philipp Serr in der Pause. Den 27-jährigen Zweibrücker Marvin Ventura kennt er seit über zehn Jahren. „Schon in unserer Schulzeit traten wir gemeinsam auf“, berichtet Ventura. Nach einer längeren Pause fanden beide Musiker vor einem Jahr wieder zusammen, um gemeinsam vor Publikum aufzutreten. „Musik bleibt weiter unser Hobby“, sagt Marvin Ventura, beruflich als Einrichtungsberater in einem Möbelhaus tätig. „Natürlich wäre es irgendwo ein Traum, wenn wir als Profi-Musiker unser Geld verdienen könnten.“ Im letzten Jahr gab es einige Auftritte. Doch in diesem Jahr gab es coronabedingt für beide Musiker bis zur Veranstaltung „Feierabend“ in Zweibrücken noch keinen Auftritt. „Hier sieht man, dass es schon schwer sein kann, als Künstler seine Brötchen zu verdienen“, wollen weder Philipp Serr sein Studium und Marvin Ventura seinen Job zu Gunsten einer Musikprofiekarrere aufgeben.