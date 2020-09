Anstieg durch Corona mehr als aufgefangen durch weniger Grippe-Tote : Weniger Sterbefälle im ersten Halbjahr in RLP als 2019

Unter den 24 052 Toten in Rheinland-Pfalz waren 222 Zweibrücker (im Bild der Hauptfriedhof). Foto: Nadine Lang

Bad Ems/Zweibrücken In der ersten Jahreshälfte 2020 sind in Rheinland-Pfalz weniger Menschen gestorben als im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, starben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 24 052 Menschen, 394 weniger als 2019 (minus 1,6 Prozent).

Als Hauptursachen vermuten die Statistiker den milderen Winter und die vergleichsweise kurze Influenzasaison. Allerdings habe sich im April und Mai die Corona-Krise bemerkbar gemacht: In diesen Monaten stieg die Sterblichkeit um 3,1 und 2,3 Prozent.

In Zweibrücken starben im ersten Halbjahr 222 Bürger, darunter ein Covid-19-Infizierter. Im Landkreis Südwestpalz gab es 616 Tote, darunter drei Corona-Fälle. (Die lokalen Vergleichszahlen zu 2019 hat das Landesamt nicht mitgeteilt.)

Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 meldeten die rheinland-pfälzischen Standesämter für die erste Jahreshälfte 2020 rund 1,8 Prozent weniger Tote.

(dpa/red)