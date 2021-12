Merkur-Fotorätsel : Ein sportliches Kunstwerk

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Schöne, auch bedeutende Skulpturen gibt es in Zweibrücken einige. Diese hier mutet sehr sportlich an. Das sagt man im Übrigen auch über die Einrichtung im Hintergrund. Sie wissen, wo das ist? Rätseln Sie mit und schreiben uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Das Fasanen-Steinbild ziert die Mauer vor dem Landschloss Fasanerie. Als Erster wusste Helmut Paschke die Lösung. elb/Foto: elb