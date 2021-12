Pamperskirche mit Pfarrerin Elisabeth Beck : Pampersweihnacht findet wieder online statt

Pfarrerin Elisabeth Beck und Kirchenkater Carlos laden zur Pamperskirche am vierten Advent ein – diesmal online per Zoom. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Da absehbar ist, dass keine Live-Pamperskirche stattfinden kann, laden Familienpfarrerin Elisabeth Beck und ihr Kirchenkater Carlos am vierten Adventsonntag erneut zu einem Gottesdienst für die Kleinsten über Zoom ein.

„Hey, Carlos, aufwachen!“ Familienpfarrerin Elisabeth Beck rüttelt sanft ihren schlummernden Kirchenkater. Dieser schreckt hoch. „Aufwachen? Warum? Ist schon Sommer?“ Denn Carlos hatte beschlossen, in Winterschlaf zu gehen. Er wolle die Kinder wiedersehen, und wenn jetzt alles ausfalle – wie etwa die für den vierten Adventsonntag in der Alexanderskirche geplante Weihnachts-Pamperskirche, schlafe er einfach.

Doch bald merkt er im Gespräch mit Elisabeth Beck, dass es sich lohnt: Muss er doch die Kinder und ihre Familien zu der Zoom-Pamperskirche einladen, die am vierten Adventsonntag, 19. Dezember, um 16.30 Uhr alternativ stattfindet. Bereits im vergangenen Jahr hatte die findige Familienpfarrerin des Dekanats Zweibrücken diese Alternative ersonnen, als nach dem erfolgreichen Debüt der Pamperskirche 2019 keine Liveveranstaltung möglich war.

Viele Familien der Pamperskirche, viele Tauffamilien sowie auch andere Interessierte, hatten auf diese Weise am Bildschirm mit ihr und Kirchenkater Carlos zusammen Weihnachten feiern können. Weitere Online-Pamperskirchen im Frühjahr mit Kuscheltieren in der Arche Noah oder rund um die kleine Raupe Nimmersatt waren gefolgt. Und nun kommt der Kirchenkater Carlos auch in diesem Advent online über Zoom zu den Kindern der Pamperskirche.