SERIE STARKE FRAUEN IN DER PFALZ : Unternehmerinnen, Gründerinnen und Aktivistinnen

Die Diakonisse Else Krieg wirkte als Führungskraft im Dienst von Alten und Kranken. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Dass Frauen alles andere sind als schwach, davon künden die 16 Frauenschicksale, die in der Wander-Ausstellung „1000 Jahre Frauen in der Pfalz – vom Schatten ins Licht“ dargestellt werden. Angelehnt an die Ausstellung stellt der Pfälzische Merkur in einer Serie vor, in welchen Bereichen Frauen wirkten und beleuchtet das eine oder andere Einzelschicksal.

Von Cordula von Waldow

Bis zur Reform des Ehe- und Familienrechtes 1977 durften Ehefrauen nur mit Erlaubnis ihres Ehemannes berufstätig sein. Und doch schafften es um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert herum vor allem ledige oder verwitwete Frauen, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Viele von ihnen stellten bedeutende Weichen und hinterließen gesellschaftlich weitreichende Spuren.

Zu einer Zeit, da von Mint-Berufen für Mädchen noch keine Rede war, behauptete sich Carolina Pfaff (1854-1929) in der Männerdomaine Maschinenbau. Nach dem Tod ihres Bruders 1917, führte sie das von ihren Vater Georg Michael Pfaff aufgebaute, weltweit agierende Nähmaschinenwerk mit Sachkenntnis und unternehmerischem Geschick durch die wirtschaftlich schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Als Aufsichtsratsvorsitzende der von ihr gewandelten Aktiengesellschaft sorgte sie für die Werksangehörigen unter anderem durch die Einrichtung einer Kinderkrippe. Auf Grund ihrer herausragenden Leistung wurde der Ehrenbürgerin der Stadt Kaiserslautern als einziger Frau von der Bayerischen Staatsregierung der Ehrentitel „Kommerzienrat“ verliehen.

Das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse für ihre Verdienste um die Völkerverständigung erwarb sich 1961 die Professorin Dr. Dr. Mathilde Auguste Hedwig Kömmerling, geborene Fitzler (1896-1993). Die promovierte Nichte des Nobelpreisträgers Max Planck forschte und publizierte selbst nach ihrer Heirat mit Karl Kömmerling, Mitinhaber der Chemischen Fabriken Kömmerling GmbH in Pirmasens. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete sie neben ihrem Lehrauftrag an der Universität Heidelberg eine rege Vortragstätigkeit in ganz Deutschland über politische Themen unter anderem zur Europapolitik sowie die gesellschaftliche Rolle der Frau. Als Vorsitzende des Deutschen Frauenrings Pirmasens kämpfte sie für die Gleichberechtigung der Frau. Die dort ins Leben gerufene „Arbeitsgemeinschaft für Verbraucherinteressen“ führe zur Gründung des „Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz“.

Bereits 1952 wurde die Diakonisse Else Krieg (1884-1970) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ganz im Dienst an den Nächsten, wurde sie 1916 zur Oberin der Diakonissenanstalt Speyer gewählt. Sie bekleidete dieses Amt 47 Jahre lang, in Zeiten politischer, wirtschaftlicher und karitativer Herausforderungen: während zweier Kriege, der Armut der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre, dem Nationalsozialismus sowie in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Erfolgreich bemühte sie sich um die staatliche Anerkennung der Ausbildung im Bereich Sozialpädagogik und Pflege.

Zu politischen Ehren gelangte die Lehrerin Klara Barth (1880-1940) aus dem saarpfälzischen Ommersheim. Über die Vereins- und Verbandsarbeit eroberte sie nach dem Ersten Weltkrieg als eine der ersten Frauen in der Pfalz die Politik, denn erst 1919 hatten Frauen sowohl das Recht zu wählen, als auch gewählt zu werden. Die Mitbegründerin des Katholischen Lehrerinnenvereins (VdkL) und langjährige Vorsitzende der staatsbürgerlichen Kommission im Landesverband der Katholischen Deutschen Frauen zog 1920 als einzige weibliche pfälzische Abgeordnete in den bayerischen Landtag ein. Dreimal wurde sie wiedergewählt und behielt ihr Mandat bis zur Auflösung des Landtages 1933. Ihr Schwerpunkt war die Bildungspolitik. Überzeugt von der Sinnhaftigkeit des zölibatären Lehramtes, lehnte sie die Koeduktion ab. Sie forderte die Gleichwertigkeit der Bildungsangebote, nicht jedoch die Gleichartigkeit der Bildungsangebote für beide Geschlechter. Ihre föderalistische Grundüberzeugung brachte sie in eine zwangsläufige Gegnerschaft zum Nationalsozialismus.